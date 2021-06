Il Maligno: con le auto elettriche inquinerete di più e finirete col culo per terra

di Louis Cyphre – Anche stavolta sono riuscito a ingannarvi facendovi credere che per evitare l’inquinamento della Terra e, in particolare, quello derivante dall’aumento dell’anidride carbonica, non si devono piantare più alberi, ma bisogna spostarsi con mezzi elettrici. Evidentemente in pochi sanno che l’anidride carbonica (CO²) è cibo per le piante e più vegetazione c’è, meno anidride carbonica c’è. Invece l’uomo, mal consigliato come al solito da chi scrive che è il Maligno assecondato da servili quanto miserabili lacchè in veste di globocrati (elohim, banchieri, lobbisti e politici al seguito, in maggioranza di sinistra), induce l’uomo a bruciare intere foreste come quella amazzonica, quella del Congo e quella australiana, invece di preservarle e piantumare centinaia di migliaia di ettari di alberi, per esempio, nel Sahara.

Non basta perché siete talmente ignoranti che, a proposito dei mezzi di trasporto, puntate sulla transizione completa dei propulsori che da termici, cioè alimentati da carburanti come benzina, gasolio, metano, saranno elettrici. Questa belinata che conviene solo a me e ai miei servi, potrebbe costare una montagna di miliardi di dollari, rendere le auto inaccessibili per la gente media, lasciare interi Paesi senza elettricità, senza ottenere beneficio per l’ambiente dato che all’incontenibile aumento della produzione di batterie per alimentare i mezzi elettrici farebbe seguito un altrettanto incontenibile aumento delle emissioni di CO². Non basta perché sono riuscito perfino a nascondervi che l’elettrificazione di massa del traffico stradale moltiplicherà il carbonio presente in atmosfera (tradotto: aria che respirate), e che la transizione totale ai mezzi cosiddetti “green” costerà un occhio della testa. Tutti soldi che finiranno in tasca a me e ai miei servitori (banche, lobbies, partiti politici che sognano un mondo globalizzato e comunista). Si tratta di milioni di miliardi di dollari che vi lasceranno senza elettricità e senza soldi, sarete tutti indebitati fin sopra i capelli per generazioni, mentre l’elettrificazione aumenterà proprio quell’anidride carbonica che volete azzerare. Ah, quanto siete idioti miei cari esseri fatti a immagine e somiglianza di quel vecchio barbuto che si crede onnipotente. E più siete idioti più io e i miei servi ci arricchiremo proprio perché voi umani siete talmente ignoranti che, credendo di fare la cosa giusta, siete partiti per la tangente senza ascoltare quei pochi saggi che vi avevano messi in guardia. Quegli scienziati onesti e preparati ripetono come un mantra che i veicoli elettrici a batteria sono più inquinanti dei veicoli a benzina a causa della produzione di elettricità, ancora fortemente legata ai combustibili fossili, che genera emissioni nocive, sfatando dunque il mito delle auto elettriche come veicoli “carbon neutral”. Più veicoli elettrici produrrete, più saliranno le emissioni di anidride carbonica che raggiungeranno livelli intollerabili, molto più alti di quelli derivanti dalla fabbricazione di un’auto termica. Non è finita perché dovete sapere che quando le batterie saranno esauste, dovranno essere smaltite. Come? Dove? Altro che depositi nucleari! Ah, siete proprio dei cretini, avete il metano che è super pulito e non inquinante, e fate andare le macchine con l’elettricità!

Proprio per questo io e i miei servi siamo felici perché diventeremo sempre più ricchi. E comanderemo il Mondo.