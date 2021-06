L’aula informatica della scuola media di Gavi intitolata a Matteo Gastaldo, il vigile del fuoco scomparso a Quargnento

Gavi – Una cerimonia toccante quella che si è tenuta a Gavi nel cortile della scuola sede dell’istituto comprensivo De Simoni dove è stata intitolata la nuova aula di informatica a Matteo Gastaldo, il Vigile del Fuoco deceduto a Quargnento il 5 novembre 2019 nell’esplosione dolosa di una serie di bombole di gas sistemate in un cascinale.

Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il prefetto Francesco Zito, il sindaco di Gavi, Carlo Massa, con gli altri amministratori comunali, i vertici provinciali dei carabinieri e dei vigili del fuoco e le associazioni che hanno concretizzato il progetto, donando 24 pc alla scuola: il Rotary Gavi Libarna, l’associazione Quelli del Ponte Morandi e il Consorzio tutela del Gavi.

È stata Elena, la figlia di Matteo Gastaldo che a settembre frequenterà proprio quella scuola, a tagliare il nastro. Era accompagnata dalla mamma Elisa e dallo zio Alberto, il fratello di Matteo, consigliere comunale, che ha definito l’iniziativa per la scuola “un progetto positivo, farà crescere i nostri ragazzi”.

Interventi anche da parte del dirigente scolastico Sabrina Caneva, del sindaco di Gavi e del prefetto.

A fine cerimonia gli alunni della De Simoni hanno letto i loro messaggi dedicati a Gastaldo: “Sarai sempre un guerriero, ti sei sacrificato per la comunità per colpa di un’ingiustizia che ti ha spazzato via. Ci manca vederti al bar con la tua famiglia”.