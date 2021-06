Scherma: Alice Cometti del Cuspo Alessandria sul podio al Campionato Italiano Master di Carrara

Alessandria – Alice Cometti sul podio della 2ª prova del Campionato Italiano Master di Carrara, “Categoria O”. La spadista alessandrina, portacolori del Cuspo Alessandria, è, infatti, arrivata terza. Diciottesima piazza per Silvia Ghidella, categoria 3, mentre Gianfranco Silvestri si è aggiudicato il nono posto. Nel complesso, dunque, una buona prestazione dei ragazzi del gruppo Master che in vista della prova finale del Campionato Italiano di Bressanone hanno ottenuto risultati soddisfacenti dopo i tanti mesi di stop. Nel prossimo fine settimana appuntamento con le Regionali Under 14, con 12 ragazzi impegnati nelle varie categorie.