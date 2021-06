Si distrae mentre è alla guida e investe una studentessa che attraversava la strada sulle strisce

Casale Monferrato – Non ha riportato ferite ed è in buone condizioni di salute la studentessa di 16 anni di Pomaro che stamane, intorno alle 7:30, a Casale Monferrato è stata investita sulle strisce pedonali vicino alle ex carceri di via Piave.

La ragazza stava andando a scuola, frequenta l’Istituto Leardi, e mentre stava attraversando la strada un’auto con alla guida un cinquantaduenne di Occimiano l’ha investita. Sono stati avvertiti subito i soccorsi e sul posto sono arrivati 118 e Carabinieri.

Trasportata all’ospedale Santo Spirito, la giovane è stata sottoposta ad accertamenti ma non ha riportato alcuna grave conseguenza.

Il conducente dell’auto che l’ha investita è stato sottoposto ad alcoltest, risultato poi negativo. L’uomo ha ammesso di essersi semplicemente distratto e di non aver visto in tempo la ragazza che attraversava la strada.