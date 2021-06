Via libera dal Tribunale di Vercelli alla richiesta di cassa integrazione per i dipendenti della Cerutti

Casale Monferrato – La cassa integrazione per i mesi di maggio e giugno? L’avranno i dipendenti della Cerutti e almeno questa è una magra consolazione per i lavoratori dell’azienda casalese oggi al 113° giorno di presidio dello stabilimento. Ieri sindacati e Rsu erano convocati al tribunale di Vercelli per una risposta sulla cassa integrazione e l’hanno avuta dalla presidente del Tribunale, Michela Tamagnone. Ci vorrà solo qualche giorno per la pratica, ma arriverà perché almeno una delle proposte, quella della Bobst, pare essere stata ufficializzata, cioè vincolata, con tanto di caparra sull’offerta della base d’asta di 5 milioni di euro.

Non così per Rinascita, che pure ha detto venerdì di averlo fatto, ma senza comunicare qual è la sua offerta per l’acquisto della Officine Meccaniche Cerutti e della Cerutti Packaging Equipment di Vercelli. La motivazione è il tempo che, come da regolamento dell’asta, sarà fino al 29 giugno, mentre l’asta sarà il 30. Un po’ difficile dunque, fare un confronto tra le due offerte.

Lo stesso tribunale deve avere garanzie anche dal punto di vista economico per procedere con sicurezza. E poiché c’è un’offerta vincolante con la Bobst, c’è il via libera a cominciare dai tavoli sindacali con la multinazionale. Uno sarà domani nello stabilimento di via Adam nel primo pomeriggio, come votato dall’assemblea.

Da parte loro i sindacati sono pronti a discutere con chiunque depositi un’offerta vincolata, con tanto di caparra di garanzia. Per ora lo ha fatto solo Bobst e dunque i sindacati con loro andranno a discutere. Sulla cassa integrazione, in fondo i curatori avevano dato parere favorevole, ma la decisione finale spetta al giudice.

Ma i lavoratori hanno tagliato corto affermando che può venire chi vuole, purché dia lavoro. In alternativa potrebbe avvenire l’occupazione della fabbrica ma al momento prevale l’attesa e la fiducia nei rappresentanti sindacali.