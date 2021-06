All’ex Kme di Serravalle sospeso lo sciopero e tregua di tre mesi

Serravalle Scrivia – Durerà almeno fino a settembre la situazione di stallo alla Kme di Serravalle Scrivia, azienda che opera nel campo della siderurgia. Una tregua di tre mesi dopo che i sindacati avevano proclamato lo stop dei circa 50 addetti alla manutenzione per 8 ore su ciascuno dei tre turni, a cui erano seguite anche 2 ore di mobilitazione per ogni turno da parte degli altri reparti, in segno di solidarietà coi colleghi. Nei due rami d’azienda, sono operativi 450 addetti. La ragione è legata alla volontà dell’azienda di esternalizzare, durante i fine settimana, le operazioni di manutenzione agli impianti elettrici e meccanici. Nella sede di Confindustria di Alessandria, ieri, sindacati e azienda sono arrivati a siglare una sorta di tregua di 3 mesi, in attesa che si definisca meglio la situazione anche attraverso vari incontri che si terranno già dai prossimi giorni con le agenzie interinali del territorio. Soddisfatti a metà i sindacati che hanno presenziato ieri all’incontro, anche se molte cose devono ancora essere definite. Per il momento non è quindi previsto l’ingresso di ditte esterne, per ciò che concerne le manutenzioni. La “tregua” di 3 mesi sarà invece sfruttata come periodo di formazione degli interinali che saranno assunti con contratto definito, per questo breve periodo, dopodiché la questione tornerà in discussione. Rimarrà ferma però, anche in futuro, la posizione di Fim, Cisl e Uilm, per bloccare l’ingresso ad aziende esterne. I sindacati hanno dato ordine di interrompere lo sciopero, previsto ieri, ma presto saranno convocate assemblee interne per fare il punto sulla situazione e per valutare le linee di lotta da intraprendere da settembre.