Dalla Città di Acqui Terme: 1981-2021, 40 anni dalla fondazione dell’enoteca regionale di Acqui Terme

Fondata il 5 maggio del 1981, l’Enoteca Regionale di Acqui Terme raggiunge quest’anno l’eccezionale traguardo dei 40 anni.

In occasione di questo compleanno così importante il Consiglio di Amministrazione ha deciso d’inserire all’interno delle attività ordinarie dell’anno 2021 numerose iniziative e novità volte a celebrare questa significativa ricorrenza.

Primi fra tutti i restyling completi sia del logo che del sito, entrambi rinnovati e attualizzati a un’interpretazione più moderna e proiettata verso il futuro.

Per tali attività si è scelto di rivolgersi a professionisti giovani e dinamici, presenti sul territorio: Altea Communication e Idea Siti.

Diverse saranno poi le attività organizzate sul territorio e nei locali dell’Enoteca previste per il prossimo semestre 2021, anche in collaborazione con il Comune di Acqui Terme, per dare maggiore enfasi ai festeggiamenti e attrarre winelovers e turisti.