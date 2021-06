Dalla Città di Casale Monferrato: nel fine settimana la città si animerà anche con mercati e mercatini tipici

L’assessore Filiberti “Vi aspettiamo tutti a Casale! In piena sicurezza, il commercio e l’antiquariato saranno i protagonisti”

Il secondo fine settimana di giugno per Casale Monferrato sarà l’occasione per ripresentarsi nel pieno splendore con una due giorni fitta di appuntamenti e iniziative che coinvolgeranno i luoghi della cultura e, soprattutto, le attività commerciali.

“Dopo un anno e mezzo di grande e grave crisi – ha sottolineato l’assessore Giovanni Battista Filiberti – il commercio locale potrà finalmente tornare a mostrare tutte le sue qualità ed eccellenze. È stato un periodo difficilissimo, dove, come Amministrazione, abbiamo cercato con tutti i mezzi di aiutare nel maggior modo possibile le attività economiche: ora, finalmente, si ripartirà e sono certo che questo fine settimana sarà il primo passo per tornare alla normalità”.

Nel pieno rispetto delle norme anti – Covid, domenica 13 giugno si terranno il Mercatino dell’Antiquariato al Mercato Pavia con l’annesso Farmer Market, in piazza Castello l’edizione straordinaria del mercato con una trentina di banchi e in tutto il centro storico ritorna l’atteso mercatino Doc Monferrato – Tipico & Shopping: organizzato da Casale C’è in collaborazione con Botteghe storiche e Io spendo a Casale e permetterà di scoprire tutte le offerte del commercio locale.

“Abbiamo voluto con determinazione che questa ripartenza avvenisse con la collaborazione di tutti – ha proseguito l’assessore Filiberti – e ciò è avvenuto! Per questo motivo, a nome dell’Amministrazione, vorrei ringraziare sentitamente tutte le associazioni e le attività economiche che, con un importante spirito di unità, si sono impegnate affinché il prossimo fine settimana Casale torni a essere la Capitale del Monferrato”.

Nel fine settimana, infatti, oltre ai mercatini e ai mercati le proposte andranno dalle mostre ai concerti nel cortile del Castello del Monferrato, dagli spettacoli teatrali alle presentazioni librarie nel cortile di Palazzo Langosco della rassegna Esco – Estate a Corte, fino alle visite ai monumenti e chiese cittadine con Casale Città Aperta.

Per conoscere tutte le manifestazioni è possibile visitare il sito della Città www.comune.casale-monferrato.al.it.