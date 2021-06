Don Desirè Azogou dal Togo a vicario generale della Diocesi di Casale

Casale Monferrato – Viene dal continente nero il nuovo vicario generale della diocesi di Casale. Ieri il vescovo Gianni Sacchi ha nominato don Koffi-Teh (Désiré) Azogou, 48 anni, come suo principale collaboratore. A don Désiré il vescovo ha pure affidato le parrocchie della Cattedrale e di San Domenico.

Originario del Togo, don Désiré è sacerdote da 19 anni ed è stato anche il primo canonico africano del Capitolo della Cattedrale. È stato parroco di Cavagnolo e Brusasco e in precedenza si era occupato della comunità parrocchiale di Cerrina.

La nomina del nuovo vicario sarà effettiva dal 21 giugno ed è arrivata dopo l’elezione e la consacrazione a vescovo di monsignor Giampio Devasini, che farà il suo ingresso il 20 giugno come nuovo pastore della diocesi di Chiavari.

Il vescovo di Casale, in seguito alla scelta di don Désiré e alla partenza di monsignor Devasini, ha effettuato una serie di altre nomine, con decorrenza da inizio settembre. Parroco di Brusasco e Cavagnolo sarà don Armand Amuaku, anch’egli togolese. A Giarole gli subentrerà don Samuele Battistella, parroco di Frassineto Po. Don Eugenio Portalupi, attuale parroco della Cattedrale, si occuperà invece delle parrocchie dell’Addolorata e di Santo Stefano. A Villabella di Valenza andrà come amministratore parrocchiale don Emile Olle, mentre don Magloire Gamon sarà vice parroco di Verrua Savoia e amministratore parrocchiale di Sulpiano.

Al posto di monsignor Devasini inoltre, il cancelliere don Davide Mussone sarà il nuovo delegato vescovile dell’ufficio Beni culturali. Alla presidenza della Fondazione Oda subentrerà invece al neo vescovo il parroco di Moncalvo, don Giorgio Bertola.