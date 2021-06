Finisce con l’auto contro il dehor d’un ristorante

Tortona – Curioso incidente stamane a Tortona, in piazza delle Erbe: un’automobile è andata infatti a sbattere contro il gazebo del ristornate pizzeria Pace, installato per poter servire i clienti secondo le regole del Dpcm. Lo scontro ha spostato la struttura ma non ci sono stati feriti: all’interno, al momento dell’incidente, non c’erano clienti ma solo una donna che stava preparando i tavoli per il servizio del mezzogiorno e che se l’è cavata con un grande spavento. Sul posto sono sopraggiunti gli agenti della polizia municipale e gli operatori del 118.