Il 24 settembre si correrà la 25° edizione della StrAlessandria

Alessandria – Si terrà il 24 settembre la 25° edizione della StrAlessandria, corsa benefica che si tiene nel capoluogo piemontese sin dalla fine degli anni ‘90. Fermata nel 2020 a causa della pandemia legata alla diffusione del Covid-19, la gara quest’anno si svolgerà regolarmente.

La notizia è stata data su Facebook dagli organizzatori: “Ora la marcia dei vaccini e il calo del contagio sollecitano la nostra partecipazione alla ripresa e la StrAlessandria sarà un importante segnale di fiducia per la città”.

La 25° edizione era rimasta in cantiere per tutto l’anno 2020 nella speranza che il 2021 fosse più fortunato: “L’abbiamo immaginata e preparata: con la stampa delle magliette sul tema della sostenibilità ambientale, con la messa a punto dei progetti che saranno finanziati – il commento degli organizzatori – con il rilancio del nostro legame capillare nel territorio. La data su cui ci siamo confrontati e che abbiamo fissato di comune accordo con la Città di Alessandria è: venerdì 24 settembre 2021”.

Gli organizzatori sono inoltre fiduciosi che “il miglioramento della situazione generale e della normativa renderanno possibile la realizzazione in presenza”.