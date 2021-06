Ora per Stephan Schmidheiny l’accusa è di omicidio doloso

Novara – Ha preso il via, oggi, a Novara il maxi-processo Eternit per i morti provocati dall’amianto lavorato dalla multinazionale nello stabilimento di Casale Monferrato. L’imputato è l’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny ed è chiamato a rispondere di omicidio con dolo. I casi conteggiati nel capo d’accusa sono oltre 350. L’udienza della Corte d’assise si celebra nella aula magna dell’Università del Piemonte Orientale. A coordinare l’afflusso di pubblico e persone offese ci sono polizia e carabinieri. Sul posto è arrivato anche il questore, Rosanna Lavezzaro. Proprio da Casale partita una delegazione dell’Afeva (Associazione Familiari Vittime Amianto), guidata dalla presidente Giuliana Busto. La richiesta è sempre la stessa: giustizia per chi, lavorando e non solo – molti anche i familiari degli operai deceduti – ha pagato con la vita l’esposizione al polverino killer. “E’ un dovere morale; dobbiamo, ancora una volta, dare voce a chi voce non ha più”, rimarca Busto. Tra le parti civili il Comune di Casale, a Novara con il sindaco Federico Riboldi anche altri amministratori. Tra gli striscioni, quello “Noi ci siamo: di testa, di cuore e di coscienza” realizzato dagli studenti monferrini.