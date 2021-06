Per seguire l’itinerario del navigatore finisce col camion a Cabella Ligure e si ribalta in un campo

Cabella Ligure – I navigatori giocano brutti scherzi e spesso ad esserne vittima sono i camionisti che, dovendo trasportare merce in tutta fretta, e dappertutto, scelgono la strada teoricamente più breve indicata dallo strumento e si perdono restando bloccati in zone impervie. Proprio questo è successo a un camionista sloveno che stanotte, intorno alle quattro e mezza, è rimasto bloccato sull’appennino tra Piemonte e Liguria a causa delle indicazioni del proprio navigatore che, cercando una scorciatoia, lo ha fatto finire a Cabella Ligure, paese situato nell’Alta Val Borbera. L’uomo, a notte fonda e in mezzo alle stradine del paese, completamente disorientato, ha effettuato una manovra errata che lo ha fatto finire in un campo, costringendolo a chiamare i soccorsi dato che il veicolo era rimasto metà sulla strada e metà sul terreno adiacente. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Novi Ligure e Alessandria, che hanno dovuto rimettere in carreggiata il camion. Un’operazione che ha richiesto un paio d’ore, tanto che il camionista, che non ha riportato nessuna conseguenza, è potuto ripartire all’alba.

Aggiornamento delle 10:30

Il camionista sloveno che si è perso in frazione Prato di Cabella Ligure doveva andare a Prato in Toscana per consegnare in una ditta del posto materiale elettronico. Digitando Prato invece è finito in Val Borbera. Sul luogo dell’incidente sono giunti, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i Carabinieri di Rocchetta Ligure.