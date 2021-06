Donna di 34 anni ricoverata dopo AstraZeneca

Genova (Gio’ Barbera de Il Secolo XIX) – È stato sospeso il lotto di AstraZeneca a cui apparteneva la dose di vaccino inoculata il 27 maggio scorso nell’hub di “Alassio Salute” a una donna di 34 anni ora ricoverata in terapia intensiva al San Martino dopo essersi sentita male al lavoro. L’attività al centro vaccinale coordinato dal dottor Franco Bogliolo, non si è comunque fermata: “Tra mercoledì e giovedì verranno somministrate almeno 700 dosi”. Continuerà a essere somministrato anche il vaccino AstraZeneca, “ma una partita diversa da quella sospesa per i dovuti accertamenti”.

La paziente

Dalle prime analisi era stato riscontrato un basso livello di piastrine, ma non trombosi. Nella notte tra l’8 e il 9 giugno, però, i medici hanno scoperto trombi addominali e sono intervenuti. “La paziente – si legge in una nota dell’ospedale San Martino – è stata sottoposta a fibrinolisi di alcuni trombi presenti nella parte venosa del circolo epatico con buoni risultati. È in terapia anticoagulante e verrà sottoposta a precauzionali indagini angiografiche del circolo cerebrale. Permane la situazione di basso livello ematico di piastrine nel sangue. […] Attualmente – spiega ancora il Policlinico nella nota – è ricoverata in terapia intensiva e respira autonomamente”.