Schiume sul Tanaro: prelevato un campione per le analisi di laboratorio

Alessandria – Stamane tecnici di Arpa sono intervenuti per una segnalazione da parte di alcuni residenti che hanno trovato della schiuma sospetta sul fiume Tanaro, nel tratto compreso tra il ponte Meyer e il ponte Forlanini, cioè nell’area compresa dalla cittadella e il rione Orti. Al momento del sopralluogo le schiume erano presenti in maniera modesta in prossimità di un punto dove le acque del fiume subiscono un salto e quindi un rimescolamento. È stato prelevato un campione per le analisi di laboratorio ma non sono stati ancora resi noti i risultati che saranno disponibili saranno pubblicato sul sito internet dell’Agenzia.