Serie C semifinale playoff: l’Alessandria pareggia in casa con l’Albinoleffe e accede alla finale dove sfiderà il Padova

Alessandria (Alessandria 2 – Albinoleffe 2) – L’Alessandria è in finale playoff di Serie C. I Grigi, al “Mocca”, pareggiano 2-2 con l’Albinoleffe al termine di un match andato ai supplementari, sofferto ma portato a casa da un’Alessandria vogliosa di far bene davanti al proprio pubblico. In finale i piemontesi se la vedranno col Padova che ha superato l’Avellino.

Longo cambia la difesa, riproponendo Prestia a destra, con Macchioni a sinistra. In attacco Corazza preferito dall’inizio ad Eusepi, con Di Quinzio, che parte titolare, ma Chiarello è pronto per un cambio in corsa. Albinoleffe con i due rientri, Borghini largo a destra e Manconi in attacco. Come sempre in trasferta Zaffaroni tiene Tomaselli in panchina e si affida a Gusu. Genevier è il play, due mezzali veloci, Gabbianelli e Gelli. L’altra finalista è il Padova, che ha vinto ad Avellino con una rete di Della Latta al 28′ del primo tempo.

Partita che all’inizio stenta a decollare poi al 28’ l’Albinoleffe passa in vantaggio: Gelli si accentra e scarica a destra per Gabbianelli, palla nel sette.

Al 35′ occasione per il pareggio per i Grigi: dalla bandierina di destra Casarini, di testa Di Gennaro, Savini si salva di piede.

Al 40′ Mustacchio per Celia, entra in area, ma calcia alto, invece di appoggiare a Corazza sottoporta.

Il primo tempo termina 1-0 per i bergamaschi.

Nella ripresa l’Alessandria trova il pareggio all’8’: punizione di Di Quinzio dalla trequarti sinistra, respinta, raccoglie Arrighini, finta e poi infila Savini.

Al 20′ brivido sulla conclusione di Gelli, toccata in angolo. L’Alessandria si è abbassato troppo e sale il pressing dell’Albinoleffe, Tre angoli in fila.

Al 25′ Albinoleffe di nuovo in vantaggio: Tomaselli supera Macchioni a destra, palla in mezzo per il tocco vincente di Gelli.

Non si registrano, poi, altri episodi degni di nota e il match finisce 1-2 per l’Albinoleffe. Si va ai supplementari.

Nel primo da segnalare la palla gol per Eusepi che entra in area ma non controlla.

Al 16′ altra occasione per i Grigi: Di Quinzio per Eusepi sul secondo palo, di un nulla sulla traversa.

Nel secondo tempo l’Alessandria trova il pareggio al 5’: cross di Frediani da destra, testa di Stanco e palla in rete.

Poi i Grigi amministrano e al triplice fischio esplode la gioia dei tifosi dell’Orso Grigio. L’Alessandria in finale se la vedrà col Padova.

Alessandria (3-4-1-2): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Macchioni (30’st Frediani); Mustacchio, Casarini, Bruccini, Celia; Di Quinzio; Corazza (24’st Eusepi), Arrighini (8’pts Stanco). A disp.: Crisanto, Chiarello, Cosenza Podda, Gazzi, Crosta, Mora, Poppa, Rubin All.: Longo

Albinoleffe (3-5-2): Savini; Mondonico, Canestrelli, Riva (17’st Nichetti); Borghini, Gabbianelli (17’st Petrungaro), Genevier (8’sts Maritato), Gelli, Gusu (12’st Tomaselli); Cori (48’st Galeandro), Manconi. A disp.: Paganessi, Cerini, Trovato, Piccoli, Ravasio, Miculi, Caruso.All.: Zaffaroni

Arbitro: Miele di Nola

Gol: pt 28′ Gabbianelli; st 8′ Arrighini, 25′ Gelli; sts 5′ Stanco

Ammoniti: Mustacchio per gioco falloso, Petrungaro, Borghini, Stanco per comportamento non regolamentare

Corner: 9-8

Recuperi: 0+3; supplementari: 1+1

Note: serata calda, terreno in discrete condizioni, presenti circa mille spettatori.