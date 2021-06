A Valenza per combattere il teppismo Vigili Urbani in servizio anche di sera

Valenza – Controlli in città anche di sera. A Valenza sarà la prima volta dopo tanti anni anche se ne la proposta era oggetto di discussione ormai da tempo.

Da oggi la polizia locale di Valenza effettuerà controlli serali in città. Una decisione presa in via sperimentale, come spiegato dal comandante della polizia locale, Gianluigi Talento, ma che dovrebbe continuare fino a settembre con la partecipazione di tutti gli agenti in servizio almeno due o tre sere alla settimana, cambiando giornate da una settimana all’altra per garantire maggiore sicurezza.

Una decisione, questa, presa per le molte lamentele arrivate negli ultimi mesi dai cittadini per una serie di episodi spiacevoli come lo specchietto retrovisore rotto, la carrozzeria rigata, una gomma bucata. Altri segnalavano la presenza di ragazzini in giro in città nelle ore serali anche quando c’era il coprifuoco alle 22 e alcuni cittadini descrivevano una piccola banda di minorenni che prendeva a calci l’edicola di piazza Gramsci o che riempiva di scritte le aree ludiche cittadine con bombolette di vernice. A questo, poi, si erano aggiunti anche cassonetti dei rifiuti in fiamme senza che le telecamere di videosorveglianza potessero riprendere i colpevoli.

Il sindaco di Valenza, Maurizio Oddone, si era interessato alla questione e la proposta era stata discussa anche nella Commissione Sicurezza. La difficoltà era appunto quella del numero degli agenti per fare un turno supplementare, problema ora risolto in via sperimentale.