Concessa la cassa Covid per i mesi di maggio e giugno ai lavoratori della Cerutti

Casale Monferrato – Dopo settimane di incertezza è arrivata, oggi, la concessione dei due mesi di cassa Covid ai lavoratori della Cerutti per maggio e giugno, notizia che si attendeva all’indomani del deposito delle manifestazioni d’interesse.

La conferma è arrivata alle parti sociali direttamente dal tribunale di Vercelli che ha autorizzato i curatori a sobbarcarsi il costo dei ratei del tfr per i 180 lavoratori rimasti implicati nel fallimento. Decisiva è stata la proposta vincolante di Bobst, che ha garantito al fallimento una somma di incasso certa. L’offerta di Rinascita invece, come spiegato dai curatori, non è ancora considerata tale.

Una notizia che rasserena, però, solo in parte gli animi dei lavoratori della Cerutti che da mesi ormai non hanno più ammortizzatori sociali. L’erogazione avviene da parte dell’Inps e la speranza è che i tempi siano rapidi perché la cassa di marzo e aprile non è ancora arrivata.