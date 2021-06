Giovane pakistano entra in acqua per rinfrescarsi e muore annegato

Vercelli – Tragedia mercoledì pomeriggio, a Vercelli, nel Sesia, poco lontano dal ponte della ferrovia che sovrasta la zona del letto del fiume che in estate diventa un’area dove prendere il sole e rinfrescarsi. Un ventunenne pakistano, Usman Alì, è morto annegato mentre con alcuni amici aveva cercato refrigerio tuffandosi nelle acque del fiume vercellese. Probabile che la causa sia stata un malore ma saranno gli accertamenti di Polizia e Carabinieri che dovranno chiarirlo.

Il corpo del giovane è stato recuperato poco dopo le otto di ieri mattina dai Vigili del Fuoco del comando di Vercelli che all’alba avevano ripreso le ricerche interrotte la sera prima.

Usman Alì era un richiedente asilo originario di una delle zone più povere del Pakistan. Ha affrontato la rotta balcanica per arrivare in Europa. In Italia era entrato dalla Slovenia dopo un viaggio infinito iniziato in Iran. Dallo scorso settembre era uno degli ospiti di cascina Scarampa, struttura di Caresana gestita dalla cooperativa Versoprobo.

Il ragazzo, assieme a una quindicina di connazionali, mercoledì pomeriggio era uscito dalla struttura e si era diretto a Vercelli. Accaldati, i ragazzi sono andati a cercare il fresco al fiume. Si sono sistemati su un isolotto, poi Usman si è tuffato. E non è più riemerso.

L’allarme è scattato subito: in corso Rigola sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco, fluviali e sommozzatori con l’aiuto di un elicottero. Con loro Polizia, Carabinieri e personale del 118. Ma col passare del tempo la speranza di ritrovare Usman si è fatta sempre più flebile.

I suoi amici sono rimasti fino a sera sul fiume, per tornarci ieri mattina. Insieme a molti altri connazionali della comunità pakistana locale che hanno accompagnato il corpo fino all’obitorio del Sant’Andrea, dove si trova la salma fermata dalla procura.

Usman Alì era arrivato a settembre: a Vercelli aveva dormito all’aperto in piazza Mazzini nel cortocircuito dell’accoglienza provocato dal covid. A febbraio aveva ottenuto un documento di identità, servito poi per identificarlo ieri, quando i sommozzatori hanno individuato il suo corpo a 350 metri dal punto in cui si era tuffato.