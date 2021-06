Grigi: le due gare col Padova si giocheranno alle 18

Alessandria – Sono stati ufficializzati gli orari dei match di andata e ritorno della finale play off di Serie C tra l’Alessandria e il Padova.

Entrambe le partite si disputeranno alle 18, in chiaro su Rai Sport.

Domenica 13 giugno è in programma l’andata all’Euganeo.

Giovedì 17 giugno si giocherà al Moccagatta.