Il nuovo ponte di Pratalborato sulla Novi-Ovada pronto entro i prossimi nove mesi

Capriata d’Orba – Dovrebbero partire entro fine giugno, e dureranno nove mesi, i cantieri sulla Strada Provinciale 155 Ovada-Novi per ricostruire il ponte di Pratalborato sul rio Albedosa a Capriata d’Orba, distrutto nell’autunno del 2019 dalla piena del piccolo affluente dell’Orba, gonfiato dalle piogge. Dopo aver gravemente danneggiato Castelletto d’Orba, più a monte, il rio aveva investito il ponte sulla provinciale, a pochi passi dal cancello di ingresso del Golf Club Villa Carolina, facendolo crollare di netto e tranciando in due una tra le strade più trafficate dell’Alessandrino.

Come soluzione temporanea, dopo mesi di disagi, la Provincia aveva provveduto alla costruzione di un ponte provvisorio, con un bypass realizzato più a monte della strada con una spesa di 390.000 euro. Era febbraio del 2020. Ora, quel viadotto ha i mesi contati. Dopo la gara, che ha visto l’aggiudicazione all’impresa Simco di Cuorgnè, che ha proposto un intervento da 1 milione e 890.000 euro, la Provincia ha adesso l’intenzione di procedere con passo spedito.

Ieri mattina, la ditta ha fatto un primo sopralluogo a Capriata col direttore dei lavori di Palazzo Ghilini, l’ingegnere Massimo Robiola: quello che sarà realizzato sarà un ponte a una sola campata, che occuperà esattamente lo spazio del suo predecessore ma che non sarà più costruito in muratura, spalle a parte: il materiale scelto è l’acciaio. L’intervento permetterà di ricucire i due lembi della Sp 155, che come due moncherini ancora si protendono nel vuoto, sulle acque limacciose dell’Albedosa. Il cantiere non interferirà col traffico, dato che si potrà continuare a utilizzare il ponte sostitutivo finché non sarà pronto quello nuovo.