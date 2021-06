L’autostrada chiude e i tir per andare a Genova devono passare in collina

Ovada – “Straordinari” per gli agenti della Polstrada di Belforte-Ovada impegnati fino a notte fonda nello smaltire l’aumentato traffico autostradale sulla A26 in seguito alla chiusura di un tratto di autostrada dalle 21 alle 24 in direzione sud per la presenza di cantieri tra Masone e Mele, onde consentire il passaggio in sicurezza di trasporti eccezionali verso nord. Un blocco che si è però ulteriormente complicato per la mancata presenza di addetti a Masone che avrebbero dovuto segnalare agli autotrasportatori usciti dal casello la necessità di tornare sull’autostrada per raggiungere il raccordo con la A7, unica via percorribile per arrivare a Genova, anziché la statale del Turchino. A non esserci sarebbero stati gli operatori di Anas.

Questo è, comunque, l’ennesimo episodio del difficile rapporto – a tratti insostenibile – fra il territorio e la massiccia cantierizzazione della rete autostradale ligure. Imbastita dopo la strage del Ponte Morandi e le inchieste della procura, che hanno messo sotto la lente manutenzione e sicurezza delle infrastrutture. Da un lato, insomma, c’è l’esigenza di ammodernare, dall’altra quella di far ripartire l’economia regionale, già minata dalla pandemia e rallentata delle code che a tratti paralizzano, o quasi, la circolazione. Ecco quindi che l’altro giorno i sindaci dell’Anci ligure hanno chiesto di sospendere i cantieri sino alla prima settimana di novembre. L’autotrasporto ha annunciato una serrata dal 15 al 19 giugno.

La prossima settimana Aspi si prepara a un nuovo incontro con la Regione Liguria e gli altri interlocutori, per cercare ulteriori soluzioni. Ieri intanto l’amministratore delegato di Aspi, Roberto Tomasi, ha parlato della Gronda di Genova, da anni ostaggio di un tira e molla politico e che potrebbe alleggerire il traffico sul nodo del capoluogo.

Sulle autostrade liguri restano diversi cantieri che obbligano a restringimenti e scambi di carreggiata. Regione Liguria e Aspi hanno annunciato, per il prossimo fine settimana, un alleggerimento con lo stop delle lavorazioni dalle 14 di oggi alla notte fra domenica e lunedì.

Nelle prime due notti però resterà attivo il cantiere tra i caselli di Pra’ e Pegli in A10.