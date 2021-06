Lavorare con l’estero? Un assistente lo insegnerà a sei piccole imprese

Alessandria – Crescere sui mercati esteri. È ciò che offre il bando lanciato dalla Camera di Commercio di Alessandria e Asti per la selezione di sei piccole imprese.

Alle prescelte sarà offerto gratuitamente il nuovo servizio di accompagnamento organizzato in collaborazione con Ceipiemonte (Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte).

Nello specifico un responsabile delle esportazioni affiancherà l’azienda con una consulenza specialistica che si articolerà in 4 giornate, 32 ore in totale, in parte a distanza, in parte direttamente in struttura.

Le imprese possono candidarsi fino al 25 giugno, modulistica sul sito www.at.camcom.gov.it. Alla domanda deve essere allegata la scheda progetto e i punti di forza dell’azienda (ad esempio investimenti in ricerca e sviluppo, presenza di personale commerciale dedicato, certificazioni di qualità e ambientali, conoscenza di lingue straniere).

L’ammissione al percorso di tutoraggio commerciale avverrà in base dell’ordine di arrivo delle domande e al grado di propensione all’export dell’azienda.

Sempre dalla collaborazione con il Ceipiemonte nasce il corso che fornisce alle imprese strumenti e tecniche di comunicazione efficace in lingua inglese. I 4 webinar gratuiti si svolgeranno il 21 e 29 giugno, il 5 e il 13 luglio (9-13 su Zoom). Iscrizioni entro il 18 giugno, tutti i dettagli sul sito della Camera di Commercio e del Centro Estero.