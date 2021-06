Lite in casa, uomo precipita dal terzo piano è gravissimo

Vercelli – Tragedia in un condominio di Via Foa in pieno centro storico dove, all’alba, si è consumata una violentissima lite domestica al termine della quale un uomo di 45 anni è precipitato dal terrazzo del suo appartamento sito al terzo piano per un volo di circa 12 metri. Ora è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale Sant’Andrea per le lesioni riportate nella caduta. L’uomo è di origine straniera, la donna che era in casa con lui, un’italiana di 26 anni, presenta invece ferite da codice verde. L’episodio, raccontano alcuni vicini di casa che hanno lanciato l’allarme, è avvenuto all’alba. Sul posto la Squadra Mobile, che sta cercando di ricostruire l’accaduto e i motivi alla base della lite.