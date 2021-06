Ormai è definitivo: l’AstraZeneca è proibito per chi ha meno di 60 anni

Roma (La Stampa) – Il parere del Comitato tecnico-scientifico è arrivato in serata. Il pronunciamento sul vaccino Vaxzevria di AstraZeneca è chiaro: i tecnici del Cts raccomandano la somministrazione di questo vaccino alla fascia over 60, quindi stop ai giovani, e i richiami con un altro vaccino, Pfizer o Moderna. Una decisione che è arrivata dopo la discussione innescata dal caso di Camilla Canepa, la ragazza di 18 anni morta dopo la vaccinazione volontaria con AstraZeneca, che secondo quanto appreso soffriva di piastrinopenia autoimmune familiare e assumeva una doppia terapia ormonale. Adesso si cerca di capire quali relazioni ci siano tra la sua patologia e l’esito della vaccinazione.

La decisione del Cts è stata comunicata durante un incontro nel quale il ministro della Salute Roberto Speranza ha ricordato: “Il 50% degli italiani saranno in zona bianca da lunedì. Mi appresto a firmare, infatti, un’ordinanza che riporta in zona bianca Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e provincia di Trento. I buoni risultati ottenuti sono l’effetto di una campagna di vaccinazione che sta procedendo molto bene nel nostro Paese. Gli italiani stanno aderendo convintamente alla campagna e li ringrazio. Quasi uno su 2 ha ricevuto la prima dose, ma dobbiamo ancora accelerare”.

Si chiude così una giornata che aveva registrato nella notte violenti scontri davanti a un’azienda del Lodigiano, nel corso di un presidio organizzato da lavoratori licenziati da un’altra ditta dello stesso settore con sede a Piacenza. “Si tratta di persone – spiegano fonti sindacali – che lavoravano alla FedEx Tnt e che, arrivate a Tavazzano hanno trovato altri, che si ritiene possano anche essere guardie private, che li hanno assaliti anche con bastoni e taser”. Nove persone sono state soccorse dai sanitari del 118 e per una di loro è stato ritenuto necessario il ricovero al policlinico di Pavia per un trauma facciale grave. L’uomo è poi stato dimesso.