Pallacanestro Serie A2: vicina la conferma di Andrea Valentini sulla panchina della JB Monferrato

Casale Monferrato – Dovrebbe essere su base biennale il rinnovo del contratto di Andrea Valentini, l’allenatore di pallacanestro che ha portato alla salvezza la JB Monferrato nell’ultima stagione di Serie A2 da poco conclusa.

Valentini era subentrato a inizio 2021 al dimissionario Mattia Ferrari e ieri ha incontrato il Cda del club casalese alla presenza del general manager Giacomo Carrera e del presidente Simone Zerbinati.

Per Valentini, 50 anni, una vita a Casale Monferrato prima come giocatore e poi come assistente tra Junior e JBM. Ora la prima occasione di iniziare la stagione dalla costruzione della squadra, rispetto alle due precedenti esperienze da capo allenatore da subentrato. L’ufficialità dell’accordo è attesa nei prossimi giorni quando saranno definiti nero su bianco tutti i dettagli. Poi si passerà a ragionare sulla squadra che ha in Martinoni e nei figli di Valentini, Fabio e Luca, i giocatori sotto contratto da cui ripartire.