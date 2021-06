Ad Arquata il primo open days della provincia

Arquata Scrivia – All’open day vaccinale di domani sono già 500 i prenotati. Il centro iniezioni è in Via della Fondega ed è il primo open day della provincia di Alessandria. L’orario previsto va dalle 8 alle 19 e sarà riservato ai cittadini piemontesi senza fragilità con almeno 30 anni, compresi i nati nel 1991. Domenica sarà utilizzato solamente il vaccino Pfizer ma si prevede di utilizzare prossimamente anche vaccini Moderna. In tutto, il novese cresce il numero delle iniezioni effettuate quotidianamente e al Centro Fieristico di Novi si punta ad arrivare a 700 persone vaccinate al giorno tra prime dosi e richiami.