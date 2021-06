Grane per Toti: a processo Coordinatore di “Cambiamo!”

Verbania – L’ex giudice di pace del tribunale di Verbania, Carlo Crapanzano, oggi coordinatore del comitato di “Cambiamo!” del Verbano-Cusio-Ossola, è stato rinviato a giudizio e sarà processato a Milano. È accusato di corruzione in atti giudiziari, abuso d’ufficio e accesso abusivo al sistema informatico delle forze dell’ordine. Difeso dagli avvocati Marisa Zariani e Marco Ferrero ha scelto il rito abbreviato che è stato fissato a settembre, insieme a quattro altri imputati. La vicenda riguarda una storia di scambi di favori motivati dall’appartenenza ad una comune loggia massonica. Crapanzano è persona molto nota a Domodossola. Per 12 anni è stato magistrato onorario a Verbania e a lungo coordinatore dell’ufficio dei giudici di pace e secondo l’accusa è proprio in questa attività che avrebbe agevolato i fratelli per ottenere sentenze favorevoli. Avrebbe anche condizionato i criteri di assegnazione dei processi che vedevano coinvolti gli amici o i loro familiari, senza astenersi come previsto per legge: multe annullate, ricorsi accolti e cause indirizzate.