Grigi: per la finale di andata playoff quattro squalificati nel Padova e uno nell’Alessandria

Alessandria – Sale la tensione per la sfida tra Padova e Alessandria, andata della semifinale playoff di serie C che si terrà domani, alle 18, allo stadio “Euganeo” della cittadina veneta. Per la compagine di casa, però, una brutta notizia: il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali delle semifinali di ritorno, ha squalificato per un turno quattro giocatori del Padova ossia Cosimo Chiricò, Saber Hraiech, Ronaldo e Aljosa Vasic. Sarà invece il solo Mattia Mustacchio, per l’Alessandria, a saltare la gara di domani che sarà arbitrata dal signor Luca Zufferli della sezione di Udine.