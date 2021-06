L’odissea dei treni tra Piemonte e Liguria non finisce mai

Ovada – Lo ripetiamo: questa Repubblica ha definitivamente perso il confronto col Ventennio per quanto riguarda le Ferrovie: pulite, puntuali, sicure quando c’era Lui; sporche, in perenne ritardo e precarie coi nostri politici attuali. Meno male che Agnelli ci ha riempito di pullman grazie ai quali i viaggiatori a un certo punto saranno costretti a scendere dal treno e salire sulla corriera per completare il viaggio. I treni viaggeranno tra Acqui Terme e Campo Ligure e i bus da Campo Ligure a Genova Brignole. L’unico collegamento interamente sostituito con bus sarà il primo treno del mattino in partenza da Acqui Terme. Questo interscambio comporterà un aumento del tempo di percorrenza che Trenitalia ha stimato in circa 20-23 minuti, autostrada e traffico cittadino permettendo. Niente problemi per i treni merci che sulla linea di Ovada continueranno a viaggiare perché useranno la famigerata galleria Voltri-Borzoli non utilizzabile dai treni passeggeri per via di sistemi di sicurezza antincendio non compatibili col transito dei passeggeri.