Pallacanestro Serie A2 semifinale playoff: Derthona batte Roma in Gara 4 e vola in finale dove sfiderà Reale Mutua Torino

Roma (Atlante Eurobasket Roma – Bertram Derthona 69-70) – Roma Bertram Derthona in finale. I Leoni sbancano nuovamente il PalaPonteGrande di Ferentino grazie a tre liberi di capitan Tavernelli a 9 secondi dalla fine e centrano l’atto finale del campionato di Serie A2 dove i tortonesi se la vedranno, in un derby tutto piemontese, contro la Reale Mutua Torino.

Al termine di una gara difficile, a lungo sotto nel punteggio, il Derthona trova le energie e i canestri per ribaltare l’esito dell’incontro e volare in finale. Applausi, a fine gara, anche all’Eurobasket Roma.

Partenza sprint dei Leoni nel primo quarto a Ferentino: la grande fluidità offensiva vale il 9-22 del 7’, prima del fulmineo rientro avversario. Al 10’ è 19-22. Nella seconda frazione il Derthona deve subire l’intensità dell’Eurobasket su entrambe le metà campo: i padroni di casa operano il sorpasso e allungano fino al 43-36 dell’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi il Derthona, guidato dalle iniziative di Mascolo, produce un grande sforzo per accorciare il divario ma Roma continua a giocare con lucidità e chiude il terzo quarto avanti 59-52. Nell’ultimo periodo continua il tira e molla nel punteggio tra le due squadre, prima che i canestri di Mascolo e Severini valgano la parità a 64 al 36’. A rompere l’equilibrio, che dura alcuni minuti, è una tripla di Viglianisi (67-64 a 39 secondi dal termine) a cui risponde Fabi per la nuova parità. Dopo i liberi di Bucarelli, è la freddezza in lunetta di Riccardo Tavernelli a regalare la finale ai Leoni.

Atlante Eurobasket Roma-Bertram Derthona 69-70 (19-22, 43-36, 59-52)