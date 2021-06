Calcio Eccellenza: l’Acqui con due reti fa suo il derby col Castellazzo

Acqui Terme (Acqui 2 – Castellazzo 0) – È finito 2-0 a favore dell’Acqui il derby andato in scena all’ “Ottolenghi” tra i termali e il Castellazzo valevole per il campionato di calcio di Eccellenza Girone B.

A segno, per i Bianchi, Manno e Guazzo. Tre punti che spingono i ragazzi allenati da mister Arturo Merlo a quota cinque punti, sempre comunque all’ultimo posto in classifica.

Nel primo tempo poche le occasioni degne di nota: due palle gol, sponda Acqui, per Coletti che però non riesce a inquadrare lo specchio della porta di Ravetto, una percussione di Ivaldi anticipato dal portiere ospite e infine, per il Castellazzo, due conclusioni di Viscomi e Milanese ribattute da Gilardi.

Nella ripresa l’Acqui segna al 26’: angolo dalla destra, stacco di Manno sul primo palo e pallone in rete per il vantaggio dei termali.

Il Castellazzo non si rende mai particolarmente pericoloso e i termali piazzano il colpo del ko al 45’ con l’ex Alessandria Guazzo che, servito da Ivaldi, batte Ravetto. Nel finale l’Acqui sfiora il tris con Baldizzone.

Al triplice fischio del signor Spinelli di Cuneo la squadra di Merlo può festeggiare anche se i termali stanziano ancora all’ultimo posto.

Acqui: Cipollina, Nani, Verdese (16′ st Manno), Gilardi, Campazzo (25′ st Cavallotti), Camussi, Massaro (32′ st Guazzo), Genocchio, Coletti (48′ st Ceva), Aresca (1′ st Baldizzone), Ivaldi. A disp. Rovera, Bollino, Caucino, Capizzi. All. Merlo

Castellazzo: Ravetto, Battista (34′ Romano), Fe. Cimino, Ventre, Fr. Cimino, Benabid, Milanese (17′ st Liguoro), Fr. Viscomi, Zunino, Spriano, Fe. Viscomi (40′ st Ndiaye). A disp. Gallinaro, Guglielmi, Molina, Mocerino, Giacchero, Mattei. All. Nobili

Arbitro: Spinelli di Cuneo

Gol: st 26′ Manno, 45′ Guazzo.