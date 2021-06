Calcio Serie D: il Derthona espugna il campo del Chieri e mette al sicuro la salvezza

Chieri (Calcio Chieri 0 – Hsl Derthona 1) – Con un gol di Michele Spoto al 19’ del secondo tempo l’Hsl Derthona ha espugnato il campo del Chieri nel match valido per la terzultima giornata del campionato di Serie D, Girone A.

Una vittoria che è una vera e propria boccata d’ossigeno dopo il brutto stop della settimana scorsa contro il Borgosesia. Ora la classifica sorride nuovamente ai Leoncelli e le ultime due partite, mercoledì al “Coppi” col Pont Donnaz finalmente sotto gli occhi dei propri tifosi e domenica a Varese, potranno far raggiungere il traguardo minimo richiesto da mister Zichella di lasciare almeno sei squadre alle proprie spalle.

Una partita non facile per i Bianconeri tortonesi che nel primo hanno subìto l’assalto dei torinesi, andati a segno al 20’ con Della Valle, gol poi annullato per fuorigioco.

Nella ripresa, dopo una prima parte priva di emozioni, il Derthona è passato in vantaggio al 20’ con Spoto che ha insaccato una palla servita benissimo da Mutti.

I torinesi hanno poi cercato il pari con insistenza ma senza successo con l’ultimo brivido arrivato in pieno recupero con una punizione di Ferrandino che ha colpito in pieno la traversa e palla che si è impennata e forse finita oltre la linea di porta ma l’arbitro ha fermato tutto per una carica su Rosti.

Al fischio finale l’Hsl Derthona può festeggiare per essere salito a quota 41 punti e aver praticamente messo in ghiaccio la salvezza.

Chieri (3-5-2): Marenco; Benedetto, De Letteriis, Pautassi; Pezziardi, Sangiorgi (26’ st Castelletto), Gerbino (39’ st Pompilio), Della Valle 6 (33’ st Ozara), Pedrabissi (26’ st Rossi); Ravasi, Bianco (30’ st Valenti). A disp. Finamore, Dalmasso, Spera, Ferrandino. All. Didu.

Hsl Derthona (4-2-3-1): Rosti; Brumat, Gualtieri, Emiliano, Tordini; Lipani, Cardore (30’ Mutti; 39’ st Magnè); Manasiev, Spoto (39’ st Mingiano), Zerbo (43’ st Akouah); Gueye. A disp. Parodi, Gjura, Maggi, Andriolo. All. Zichella

Arbitro: Costa di Catanzaro

Gol: st 19′ Spoto

Ammoniti: Brumat, Emiliano, Lipani, Zerbo, Manasiev, Mutti.

Corner: 8-5

Recuperi: 0+4

Note: giornata calda, terreno in buone condizioni, spettatori 100 circa.