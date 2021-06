Calcio Serie D: un Casale ormai salvo e senza più stimoli perde in casa contro la Sanremese

Casale Monferrato (Casale Fbc 1 – Sanremese 2) – Sconfitta indolore per il Casale che al “Palli”, terzultima giornata del campionato di Serie D Girone A, ha ceduto 2-1 di fronte a una Sanremese molto più motivata, che punta fortemente ai playoff che se li giocherà nello scontro diretto di mercoledì in casa del Legnano.

Senza più stimoli di classifica, invece, il Casale che ormai da settimane è salvo e non ha più velleità di conquistare i playoff.

Mercoledì Nerostellati impegnati in casa dell’Arconatese mentre domenica prossima atto finale, al “Palli”, contro il Legnano.

Al 9′ Sanremese vicina al gol, con un tiro di Convitto che Drago devia in angolo

Al 14′ il Casale passa in vantaggio con una grande punizione di Lewandowski dritta nel sette: 1-0;

Al 18′ la Sanremese sfiora il pareggio: angolo di Murgia per il gran tiro di Mikhaylovskiy di poco sopra la traversa

al 26′ errato disimpegno della difesa nerostellata, Convitto prende la palla, tiro a colpo sicuro, gran respinta d’istinto di Drago

Al 27′ pareggio della Sanremese: Gagliardi incrocia la palla, il destro non lascia scampo a Drago: 1-1.

Nella ripresa all’11’ cross di Fabbri per Romeo che non ci arriva.

Al 10′ la Sanremese passa in vantaggio: penetrazione in profondità di Convitto, assist per Gagliardi che batte Drago.

Al 25′ diagonale di Convitto di poco fuori.

Al 36′ punizione di Mikhaylovskiy, Drago respinge di pugno.

Casale Fbc (4-3-3): Drago; Nouri (24’st Bettoni),Guida, Todisco, Fabbri; Raso (24’st Mullici),Poesio, Romeo; Lewandoski (24’st Cocola),Colombi (40’st Nnadi),Lanza (30’st Franchini). A disp.: Tarlev, Moolenaar, Vicini, Esposito, Franchini. All.: Buglio.

Sanremese (4-3-3): Bohli; Danovaro (26’st Managò),Bregliano, Mikhaylovskiy, Ponzio (10’st Pellicanò); Miccoli (1’st Doratiotto),Gemignani, Demontis; Convitto (30’st Fenati),Gagliardi, Murgia (27’st Casaldo). A disp.: Dragone, Coccoluto, Bastita, Elettore. All.: Andreoletti.

Arbitro: Gambuzzi di Reggio Emilia.

Gol: 14’pt Lewandoski (C); 27’pt e 10’st Gagliardi (S)

Ammoniti: Lewandoski, Poesio (C); Bregliano, Mikhaylovskiy (S)

Corner: 1-5

Recuperi: 1+5

Note: giornata molto calda, terreno in buone condizioni, circa 150 spettatori allo stadio.