Gravemente danneggiato il centro commerciale Jysk di Acqui a causa d’un incendio

Acqui Terme – Ci sono volute tre ore ai pompieri per avere ragione delle fiamme nell’incendio divampato ieri sera verso le otto al negozio della catena danese Jysk di Via Blesi 56, adiacente all’Eurospin. Dopo l’allarme dato da alcuni residenti, sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Acqui Terme coadiuvati da un’autopompa dei colleghi di Alessandria, oltre a una pattuglia dei carabinieri. Le fiamme hanno distrutto la parte espositiva e si sono sviluppate rapidamente a causa del molti mobili in legno, truciolare e plastica presenti in vetrina. Il denso fumo che si è sviluppato ha danneggiato anche la parte interna del negozio e dei locali dell’amministrazione. I pompieri hanno lavorato fino all’una di notte anche per bonificare i locali e compiere gli accertamenti. I carabinieri stanno conducendo le indagini per stabilire la causa esatta dell’incendio. Per fortuna i danni sono solo materiali e non ci sono vittime. L’azienda danese Jysk di distribuzione di mobili, articoli per la casa e materassi, conta 3000 negozi distribuiti in 48 paesi.