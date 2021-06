Padova e Alessandria impattano sullo 0-0: giovedì il ritorno al “Moccagatta” per decidere chi salirà in Serie B

Padova (Padova 0 – Alessandria 0) – È terminato con un risultato a occhiali la finale di andata dei playoff della Serie C tra Padova e Alessandria. All’“Euganeo” le due formazioni hanno dato vita a un match combattuto e con alcune buone occasioni da una parte e dall’altra. Giovedì 17 giugno il ritorno al “Moccagatta” in cui si deciderà tutto.

Nell’Alessandria torna titolare Chiarello, al posto di Di Quinzio, e Giorno sostituisce Casarini, che però è in panchina. In attacco la coppia Corazza – Arrighini. Nel Padova Biasci e Paponi dall’inizio al posto di Nicastro e Fulco, Mandolini cambia modulo.

Al 12′ Di Gennaro salva su Paponi in area. Sugli sviluppi dell’angolo Halfredsson gira alto.

Al 18′ doppia occasione per i Grigi: sul taglio di Parodi da destra, Dini non esce bene, palla a Bruccini che è troppo largo, tocca a Chiarello cross per Corazza, colpo di testa, che Pelagatti salva sulla linea.

Al 25′ perde palla Giorno, che l’aveva appena conquistata, riparte il Padova, scarico su Hallfredsson, missile che Pisseri allunga in angolo.

Al 30′ monumentale Pisseri che si oppone a Biasci lanciato a rete.

Al 46′ ancora Grigi pericolosi: sponda di Corazza per Chiarello, libero, conclusione sull’esterno della rete.

Il primo non offre altri episodi degni di nota.

Nella ripresa stessi ventidue in campo.

Al 10′ Primo cambio nel Padova: dentro Bifulco, fuori Paponi.

Al 14′ traversa del Padova con Della Latta.

Al 16′ Doppio cambio nei Grigi: dentro Eusepi e Casarini, fuori Corazza e Bruccini.

Al 27′ dentro Cosenza per Mora, l’Alessandria passa a quattro difensori dietro.

Al 32′ palla in area per Eusepi, che si coordina male e calcia sul fondo.

Al 37′ ultimi due cambi nei Grigi: Stanco per Arrighini e Gazzi per Giorno.

Al 38 tre cambi, gli ultimi nel Padova: dentro Ejesi, Andelkovic e Matteo Mandorlini, per Biasci, Jelenic e Hallfredsson.

Al 39′ punizione di Casarini dalla trequarti sinistra, passa vicino all’incrocio.

Dopo 6’ di recupero l’arbitro Zufferli di Udine dice che può bastare così. Finisce 0-0, la B si deciderà giovedì 17 giugno al “Mocca”.

Padova (3-5-2): Dini; Pelagatti, Rossettini, Kresic; Germano (31’st Firenze), Hallfredsson (33’st M. Mandorlini), Della Latta, Jelenic (33’st Andelkovic), Curcio;Paponi (10’st Bifulco), Biasci (34’st Ejesi). A disp.: Vannucchi, Merelli, M.Mandorlini, Biancon, Andelkovic, Nicastro, Cissé Ejesi. All.: A. Mandorlini

Alessandria (3-4-1-2): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Prestia; Mora (27’st Cosenza), Giorno (32’st Gazzi), Bruccini (16’st Casarini), Celia; Chiarello; Corazza (16’st Eusepi), Arrighini (32’st Stanco). A disp.: Crisanto, Di Quinzio, Frediani, Crosta, Macchioni, Rubin All: Longo

Arbitro: Zufferli di Udine

Ammoniti: Della Latta, Bruccini, Giorno, Gazzi per gioco falloso.

Corner: 7-4

Recuperi: 2+6.

Note: giornata calda, terreno in buone condizioni, circa mille spettatori allo stadio, in tribuna il presidente di Lega Pro Ghirelli e il segretario Paolucci.