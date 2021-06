Se ci oscurano un video ne abbiamo subito un altro: qui il dottor Fiechtner ci spiega perché viviamo in una dittatura sanitaria (Video da non perdere)

Red. – Se ci hanno oscurato il reportage di Massimo Mazzucco – che hanno visto almeno 6500 lettori – ne abbiamo un altro, già oscurato dal mainstream dei pennivendoli (il 90%) al servizio di Big Pharma ma miracolosamente ricomparso. Si tratta del virologo nonché parlamentare tedesco ed europeo Dr. Heinrich Fiechtner, che in questo appassionato intervento del 27 dicembre scorso al Bundestag ne ha proprio per tutti… alla tedesca. Il video è stato oscurato ai primi di gennaio ma è miracolosamente ricomparso in questi giorni e, prima che sparisca di nuovo, lo sottoponiamo “al volo” all’attenzione di voi lettori. Mettetevi comodi.

di Leopoldo Salmaso per www.comedonchisciotte.org – Il dottor Fiechtner, ematologo e oncologo, ha spiegato che, pochi minuti dopo aver seguito un servizio televisivo nazionale che parlava di collasso delle unità di terapia intensiva (ICU) a causa del coronavirus, egli stesso ha telefonato ai suoi colleghi dell’ospedale e ha appreso che in ICU non c’era un singolo paziente con coronavirus. Indignato da queste bugie ed esagerazioni irresponsabili, motivate politicamente, Fiechnter si è scagliato contro la paura scatenata dai politici e dai loro complici del mainstream.

Sopra, il video (già bannato e poi riapparso), e la mia trascrizione in italiano.

Eccola:

Signora Presidente, onorevoli colleghi: ieri sera alle 22, in prima serata televisiva, nel talk show di Anne Will abbiamo assistito a una discussione di gruppo sul lockdown imminente, con personaggi “illustri” fra cui il professor Dr. Uwe Janssens, presidente dell’ Associazione Interdisciplinare Tedesca per la Terapia Intensiva e la Medicina d’Urgenza.

Il dr. Uwe ha fatto una lunga ed emozionante supplica sull’importanza delle misure gravi e drastiche che stanno per essere imposte sulla popolazione tedesca. Ha spiegato che le Unità di Terapia Intensiva stanno per essere sopraffatte dal numero di pazienti, causando una situazione a malapena gestibile.

Intorno alle 22:13 ho chiamato la Terapia Intensiva del suo ospedale, ho chiesto di parlare con il medico responsabile di turno, e gli ho chiesto: “Quanti pazienti Covid sono ricoverati nel tuo reparto?” Quel reparto ha 19 posti letto e ieri non c’era un solo paziente.

Con queste mezze verità e bugie complete, mettono la benda sui nostri occhi. Questi propagandisti sono invitati a questi talk show al solo scopo di creare panico e paura tra la popolazione.

E poi c’è l’intera narrazione sull’ “infezione” e sul test. Questo test non è nemmeno in grado di distinguere fra un virus attivo e un virus inattivo. Proprio come ha dovuto riconoscere il Senato di Berlino.

Ma nonostante ciò, vengono registrati come casi di infezione. E se un paziente risulta positivo tre volte in una settimana, vengono registrati tre casi di infezione.

Questo test, assolutamente inappropriato per fare diagnosi, viene utilizzato per attuare misure drastiche.

E ora sta arrivando il vaccino. Una cosa priva di senso. L’ho già detto: è un vaccino killer. È un prodotto farmaceutico per il quale non esiste nemmeno un rapporto tossicologico. E sta per essere somministrato alla popolazione.

Può causare infertilità nelle donne, gravi reazioni allergiche, e voi volete infliggere una imposizione così irragionevole ai cittadini. Proprio così, e lo farete, perché prima li avete spaventati.

State mettendo a rischio la vita dei cittadini. State mettendo a rischio le loro esistenze. State distruggendo un intero paese. State conducendo le persone alla sofferenza, al panico, alla rovina e alla morte.

A questo punto, no, non potete neanche giustificare queste misure, le mascherine, i distanziamenti sociali, le quarantene, e i lockdown.

Ho fatto una richiesta e la risposta che ho ricevuto è questa: “Non c’è alcuna revisione documentata sulle misure non farmacologiche. Di conseguenza, non esistono procedure amministrative o documentazione di efficacia”.

Capitolazione assoluta. Snervante.

Pretendete che le persone sopportino la quarantena, ma non potete fornire prove del perché dovrebbero farlo.

State portando il nostro paese alla rovina. A questo punto, è giunto il momento” … (il dr. Fiechtner è interrotto)

– (la presidente dell’Assemblea) “Dr. Fietcher, è giunto il momento…”

A questo punto, è giunto il momento, poiché i cittadini non possono più esercitare i propri diritti, viene meno il dovere civico di obbedire alle regole. Articolo 20, paragrafo 4, della Costituzione Tedesca: “I cittadini hanno il diritto di resistere per difendersi contro un potere statale esercitato illegalmente”…

– (la presidente dell’Assemblea) Dottor Fiechtner, è giunto il momento che lei si fermi perché il suo tempo è scaduto da molto.

È necessario un ramo legiferante che agisca di conseguenza.