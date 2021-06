Spara, uccide due bambini e un anziano, poi, barricato in casa, si toglie la vita sparandosi nel cranio

Roma – Colpi di pistola in strada a Via degli Astri, ad Ardea, piccolo centro a sud di Roma. Colpiti due bambini di 3 e 8 anni e un anziano, che dopo circa due ore sono morti in ospedale dove erano stati portati con l’elisoccorso. L’anziano non avrebbe gradi di parentela coi minori, i tre sarebbero deceduti dopo vari tentativi di rianimazione. “Il primo a non farcela è stato il più piccolo – spiega in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato – poi purtroppo è mancato anche il secondo bambino”. Gli operatori intervenuti sul posto hanno impiegato tutti gli sforzi possibili per salvare le vittime con ripetuti tentativi di rianimazione, ma la situazione è apparsa fin da subito compromessa. I carabinieri hanno individuato l’autore della folle gesto. È un uomo di 34 anni che hanno trovato morto in casa dopo aver fatto irruzione trovando il suo cadavere. L’uomo si era barricato nel suo appartamento. Era conosciuto nella zona per essere affetto da problemi psichici.