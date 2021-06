Vaccini, donna muore sei giorni dopo la prima dose: quarto caso nel Biellese, niente funerale, aperta inchiesta

Biella (da La Repubblica) – Isabella Stabile aveva 53 anni e viveva a Strona, nel Biellese. Sei giorni fa aveva ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer. Per questo quando è morta, per cause che dovranno essere accertate da un’autopsia, il medico legale che ha dovuto constatarne il decesso ha segnalato il caso come è già successo altre tre volte nel Biellese dall’inizio della campagna vaccinale.

La morte della donna, che all’apparenza non aveva particolari patologie, è finita sul tavolo della procura di Biella che ha disposto accertamenti bloccando le procedure per il funerale. Nulla indica che la morte sia legata al vaccino e anche il lasso di tempo tra l’iniezione e la morte sembra troppo lungo per ipotizzare un collegamento ma quello della procura è un “atto dovuto” per escludere ogni dubbio.