Ciclismo: Luca Cibrario della Overall Tre Colli di Pasturana secondo al 76° Giro del Piave

Pasturana – Ha sfiorato la vittoria Luca Cibrario, della Overall Tre Colli di Pasturana, impegnato ieri al 76° Giro del Piave, storica competizione di 135 chilometri sulle strade bellunesi e con arrivo in quota ai Piani di Pezzè, nel cuore delle Dolomiti.

Supportato dal lavoro dei compagni di squadra Baldi, Giani, Acevedo e Bertrand, Cibrario ha lottato per la vittoria aggiudicandosi alla fine il secondo posto del podio. Un risultato importante che ieri ha posto il Team Overall Tre Colli alla pari delle migliori formazioni dilettantistiche nazionali e davanti alla Nazionale Russa che si è dovuta accontentare del gradino più basso del podio.

La gara è stata controllata inizialmente da Baldi e Giani, poi il resto lo ha fatto un Cibrario determinato e con un instancabile Acevedo al fianco.

Ora il Team guarda ai Campionati Italiani Under 23 di sabato 19 giugno e al Giro del Veneto a Tappe a fine mese.