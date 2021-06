Concorso “L’acqua sul Fuoco”: progetto editoriale di cucina, soccorso e solidarietà

Roma – Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, al fine di diffondere i valori della sicurezza e della prevenzione, intende realizzare un prodotto editoriale che abbia come target cittadini di ogni età.

In particolare, il progetto è finalizzato alla realizzazione di una pubblicazione di ricette di cucina che sia vettore alternativo per diffondere la cultura della sicurezza, in linea con la mission della comunicazione istituzionale del Dipartimento. Attraverso la lettura e la preparazione dei piatti si forniranno consigli sulla sicurezza finalizzati a prevenire i più comuni incidenti domestici, la maggior parte dei quali, verificato anche attraverso le nostre statistiche, avvengono proprio in cucina.

Per la realizzazione della pubblicazione il Dipartimento ha dunque organizzato un concorso interno per raccogliere il contributo di tutto il personale, anche in quiescenza, appartenente al Corpo Nazionale e al Dipartimento, che potrà inviare la propria personale ricetta così da rendere unico il progetto.

Il bando di concorso con regolamento e modalità di partecipazione insieme al modulo di iscrizione sono in allegato a questa notizia. Il modulo in pdf deve essere scaricato per essere compilato digitalmente.