Covid: da oggi Piemonte in zona bianca, resta ancora gialla la Valle d’Aosta

Torino – Da oggi il Piemonte è ufficialmente in zona bianca così come Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Trentino e Puglia. Resta gialla, invece, la Valle d’Aosta.

Ovviamente da oggi, in Piemonte come nelle regioni passate in fascia bianca, ci saranno dei cambiamenti: abolito il coprifuoco, ci si potrà spostare senza limiti di orario, aperti bar e altre attività di ristorazione. Si potranno consumare cibi e bevande all’interno, senza limiti orari, però massimo sei persone per tavolo, salvo sia tutte conviventi. All’aperto non ci sono limiti di numero ma resterà il distanziamento di un metro, così come il divieto di assembramento e l’obbligo di mascherina, sia all’aperto sia al chiuso.

In zona gialla, quindi come la Valle d’Aosta, resta invece il coprifuoco da mezzanotte alle 5.

Per quanto concerne i dati ieri in Piemonte sono stati scoperti 59 nuovi casi di Covid su 8.100 tamponi eseguiti. Il quadro aggiornato dei positivi: 29.519 Alessandria, 17.451 Asti, 11.506 Biella, 52.846 Cuneo, 28.191 Novara, 195.992 Torino, 13.704 Vercelli, 12.963 Verbano-Cusio-Ossola. I ricoverati in terapia intensiva erano 47 (+2 rispetto a sabato); quelli non in terapia intensiva 317 (8 in meno del giorno precedente). È stato accertato un decesso. I piemontesi vaccinati ieri sono stati 36.674.

Da oggi a mezzogiorno, inoltre, potranno prenotare il vaccino anche in farmacia persone tra i 18 e i 79 anni, in buona salute e che non abbiano ancora ricevuto la prima dose: si può utilizzare il portale www.ilPiemontetivaccina.it, o direttamente in farmacia. Primi vaccini venerdì 18 giugno.