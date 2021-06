Pallacanestro Serie D: la Tecpool Cb Team Casale batte Paruzzaro e chiude la stagione al quarto posto

Casale Monferrato (Tecpool Cb Team – Paruzzaro 81-73) – Ha chiuso con una vittoria La Tecpool Cb Team Casale che in Serie D ha riscattato l’ultima infelice prestazione ottenendo un’importante vittoria che permette di chiudere in bellezza il campionato.

Contro un titolato avversario, il Paruzzaro, che fino alla scorsa settimana era in lizza per vincere il girone e passare in C Silver, i casalesi tirano fuori l’orgoglio necessario per giocare una gara finalmente convincente.

Il quintetto iniziale formato da Cometti, Botto, Evangelisti, Poletti e Nicora parte col piede giusto ed è subito 8 a 4 a favore, frutto di un’attenta difesa sui due pericolosi tiratori da tre avversari Servini e Sterchele.

Marchino già nel primo quarto inizia le rotazioni che limitano il debito di ossigeno della squadra fiaccata dal gran caldo registrato in palestra.

Sul 41 a 33 dopo l’intervallo lungo si riprende con uno “svarione” arbitrale che porta a due falli tecnici ed all’espulsione di Basile per reazione ad un brutto fallo subito: tutto questo però non scompone più di tanto i monferrini che ritrovano subito la concentrazione per mantenersi in testa nel punteggio ed obbligare gli ospiti alla resa. Se si gioca un basket di tecnica questa compagine ha dimostrato di poter dire la sua contro qualunque antagonista!

Bene tutto il collettivo CB, con una citazione di merito per Cometti granitico a rimbalzo, Nicora preciso in attacco e Poletti top scorer dell’incontro. Da segnalare anche Feng, nonostante qualche problema di falli.

Si chiude qui il campionato della Tecpool che chiude con un buon quarto posto in classifica.

È questo il giusto risultati di un progetto del presidente Vitale ed il suo staff che prevede di gestire le risorse del territorio dando la possibilità di crescere ai giovani in un difficile campionato senior (la Cb è una delle squadre più giovani della serie D).

Ed ora, dopo una settimana di meritato “rompete le righe” si tornerà a lavorare in palestra fino a fine mese sulla tecnica individuale per arrivare poi alla meritata vacanza.

