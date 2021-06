Casa di riposo “Città di Asti”: non valida la proposta di acquisto della cooperativa biellese Anteo

Asti – Torna a essere nebuloso il futuro della casa di riposo “Città di Asti”. Il bando per l’affidamento a privati della gestione della struttura di via Bocca non ha portato a risultati: l’unica offerta, presentata dalla cooperativa Anteo di Biella, è risultata priva della documentazione tanto da invalidare la procedura. Tutto riazzerato, dunque. Al momento arriva la richiesta di convocare un Consiglio comunale aperto. A formularla i consiglieri di minoranza Mario Malandrone, Angela Quaglia. Maria Ferlisi, Luciano Sutera, Giuseppe Dolce, Mauro Bosia, Michele Anselmo, Massimo Cerruti, Davide Giargia, Giorgio Spata e Martina Veneto.

Una seduta che si chiede di convocare con urgenza coinvolgendo tutte le parti sociali, Istituzioni, lavoratori, Commissario della Casa di riposo.

Da chiarire che cosa è accaduto e le ragioni all’origine della mancanza di documentazione, tanto che l’Anteo non è stata ammessa a proseguire nella gara stessa. Essendo l’unica partecipante il bando è da rifare anche se i sindacati avevano più volte contestato la privatizzazione.