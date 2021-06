Dal Comune di Pasturana: il 24 giugno torna il Giro Ciclistico dell’Appennino professionisti a Pasturana

Dopo il successo dell’edizione 2020, L’US Pontedecimo organizzatore dell’evento, ha voluto ritornare in Pasturana riconoscenti per l’accoglienza che gli era stata riservata.

Un evento sportivo Internazionale che nel 2021 lega Pasturana a Genova, ovvero la città di arrivo che ha richiesto la data del 24 giugno, un giovedì, in quanto festa patronale (San Giovanni) del capoluogo ligure.

Il confronto è titanico Pasturana – Genova, ma è un orgoglio esserci.

In Paese c’è grande attesa.

La partenza è prevista alle ore 10.45, sempre nell’area prospiciente l’edificio scolastico, e tutta la carovana al seguito sarà posizionata in Via Pieve, Via Vecchia di Pozzolo, Via Moro.

Previsti al via i migliori corridori italiani e tanti stranieri. Una vetrina importante per il nostro Paese.

La corsa, 82a Edizione, si muoverà verso Novi dove sarà posto il Km. 0 e dopo un ampio giro in pianura ritornerà a Pasturana per le ore 12 da Novi in direzione Francavilla, e non mancherà lo storico Traguardo volante Sportivi di Pasturana.

Saranno coinvolte le scuole che potranno vedere in primo piano i campioni.

Le strade sopracitate saranno interessate all’evento già dal giorno precedente, mercoledì 23 giugno.

Una giornata di festa che vuole essere anche di ripartenza per tutti.

L’estate parte da Pasturana per giungere al mare della Liguria.

Saranno coinvolte tutte le Associazioni e gli esercenti di Pasturana.