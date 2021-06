Esposto del Codacons per i ritardi nei lavori di realizzazione del ponte tra Gattinara e Romagnano Sesia

Gattinara – L’opera dovrebbe essere conclusa alla fine di agosto ma, al momento, non è ancora iniziata nemmeno la posa del cantiere vero e proprio. È il ponte provvisorio tra Romagnano Sesia e Gattinara, tra Vercellese e Novarese, di cui non c’è ancora traccia. E in questo senso vi è un esposto delle Corte dei Conti, decisione presa dal Codacons in seguito ai ritardi nell’opera di realizzazione dopo ben tre mesi dalla consegna del cantiere da parte di Anas.

Ritardi sempre più lunghi dato che, inizialmente, l’opera, secondo quanto annunciato, avrebbe dovuto essere pronta per aprile ma poi il programma è stato rivisto. E nel frattempo si sono levate le proteste di imprenditori, pendolari, amministrazione comunale e opposizione: è stato calcolato che ogni mese senza ponte costi alla zona circa un milione e mezzo, due milioni di euro. E adesso si muove il Codacons che vuole vederci chiaro e interpella la Corte dei Conti.