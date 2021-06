Grigi: la finalissima col Padova sarà diretta dal signor Marcenaro della sezione di Genova

Alessandria – Sarà il signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova l’arbitro chiamato a dirigere la gara di ritorno della finale playoff tra Alessandria e Padova in programma giovedì alle 18 allo stadio “Moccagatta”. A coadiuvare il direttore di gara saranno Paolo Laudato di Taranto e Marco Ceccon di Lovere. Quarto Ufficiale Paolo Bitonti di Bologna. Il fischietto ligure è alla quarta stagione alla CAN, Commissione Arbitri Nazionale, della Lega Pro e vanta 65 direzioni arbitrali tra campionato, playoff e playout di serie C, ed ha un precedente con l’Alessandria che risale alla stagione 2017/18 (24° giornata Viterbese-Alessandria 1-1). Marcenaro ha già diretto il Padova in due occasioni: una nella stagione 2019/20 (6° giornata Padova-Cesena 1-0) ed una nella stagione in corso (10° giornata Perugia-Padova 3-0).