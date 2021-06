Asti – Non c’è pace per i dehor dei ristoranti di Asti, finiti di nuovo nel mirino dei vandali. Nella notte tra sabato e domenica è toccato agli ombrelloni del ristorante “Vicolo Battisti” dati alle fiamme. Sarebbe già il secondo danno per il locale di Via Battisti, in centro città. I proprietari hanno sporto denuncia ai Carabinieri, le indagini sono in corso.