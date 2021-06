Pallacanestro Serie A2: definiti date e orari della finale playoff con Bertram Derthona che se la vedrà con Reale Mutua Torino

Tortona – Mancano ormai pochi giorni alla finale playoff di Serie A2 di pallacanestro che la Bertram Derthona disputerà affrontando, in un derby tutto piemontese, Reale Mutua Torino. Si comincia sabato al PalaGianniAsti di Torino, la squadra di coach Demis Cavina ha il fattore campo, alle ore 20:45. Gara 2, stesso campo, si gioca lunedì 21 sempre alle ore 20:45. Poi la serie si sposterà a Voghera dove è in programma la gara 3. Squadre in campo al PalaOltrepò giovedì 24 giugno sempre alle 20:45. L’eventuale gara 4 si giocherà sabato 26 giugno sempre al PalaOltrepò, mentre in caso di bella la serie tornerà a Torino per la gara 5 di martedì 29 giugno.