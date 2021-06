Play Land, la terra dei giochi, realizzata al Serravalle Designer Outlet

Serravalle Scrivia – Poco dopo le 11, a circa un’ora dall’inaugurazione, la prenotazione della prima famiglia con 2 splendidi bimbi biondissimi. I primi fruitori ufficiali della ‘Play Land’, la terra dei giochi, area tematica di 6.000 metri quadrati, totalmente dedicata alle famiglie, realizzata all’interno del Serravalle Designer Outlet. Per un investimento di 7 milioni di euro già previsti all’interno di un piano complessivo di 40, lo spazio aggiunge un ulteriore tassello per l’esperienza McArthurGlen, affiancandosi al progetto di costruzione di 6 nuove unità reatil per brand internazionali del food e del lusso (circa 100 posti di lavoro). Il più grande ‘Villaggio delle Griffe’ d’Europa oggi conta più di 240 negozi per una superficie commerciale di oltre 50.000 metri quadrati. “Un’area bellissima, in un giorno importante per Serravalle Scrivia e il nostro Gruppo – sottolinea Matteo Migani, general manager – Settantasette aziende hanno collaborato al progetto, 380 persone sono state impiegate. Una nuova apertura che include il primo parco acquatico (Lele’s Aqua Park, dai 3 ai 10 anni accompagnati dai genitori) all’interno di una destinazione per lo shopping, soprattutto in un momento così delicato per tutti. Un buon segnale di ripartenza e ripresa”. Previste l’area Playground, ispirata al lavoro dell’artista olandese M.C. Escher, dove le cose “non sono sempre come sembrano”, tra piattaforme e torri esagonali in un labirinto di elementi connessi tra loro. Una struttura che ricorda i piccoli borghi incastonati nel paesaggio montano piemontese. Flora’s Baby Park è un ulteriore servizio offerto, con personale esperto. Pensata appositamente per tutta la famiglia la rinnovata Pic-Nic Area. Oltre al valore dell’inclusività per i disabili, anche quello della sostenibilità, con pannelli solari e verde (più di 5.000 piante e arbusti). Il piano generale e la progettazione di dettaglio sono stati sviluppati da Hydea, storico partner di McArthurGlen, avvalendosi di specialisti di settore come Carve (per la Playground e il Baby Park) e Cemi (per il Parco Acquatico). “Avremmo dovuto inaugurare un anno fa – ricorda il sindaco Alberto Carbone – ma purtroppo la pandemia ci ha fatto slittare a oggi. Nato oltre 20 anni fa, l’Outlet attirava 7 milioni di visitatori ogni anno: un numero al quale ci auguriamo di tornare anche a cominciare da questa ripartenza. Da domani ‘riabbracciamoci’, sempre in sicurezza”.